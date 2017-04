Ausweispflicht für Bienen auch in Kufstein

23.04.2017, 07:00 Uhr

Die Registrierungspflicht gilt dabei für alle Bienenhalter, sagt Rosi Fellner, die Bezirksobfrau für den Tiroler Imkerverband: "Es gibt auch viele Missverständnisse. Zum Beispiel glauben viele Imker, wenn sie nicht Mitglied in einem Verein sind, dann müssten sie die Bienenvölker nicht melden. Die Meldepflicht besteht für alle Personen, welche Bienen halten."Die Erstmeldung an die VIS (Veterinärinformationssystem) haben im letzten Jahr die Bienenzuchtvereine übernommen, alle anderen Bienenhalter müssen die Bienenvölker beim zuständigen Amtstierarzt auf der BH melden – ein unkomplizierter Prozess, sagt Fellner. Nach der Meldung beim Amtstierarzt bekommt der Bienenhalter bzw. die Bienenhalterin per Post eine Betriebsnummer zugesandt, ebenso ein Passwort für die Onlinemeldung bei der Statistik Austria, wobei auch der Brief von der Statistik Austria kommt. "Also bitte den Brief nicht wegwerfen", mahnt die Obfrau.Jeder Bienenstand muss mit der Registriernummer, die man von der VIS zugewiesen bekommt, gekennzeichnet werden. Stehen Bienen bei einem Haus, dann genügt die Nummer des Betriebes, stehen die Bienen irgendwo in der Landschaft, dann müssen gut sichtbar Namen, Adresse, Telefonnummer und Betriebsnummer angebracht sein. Ist dieses nicht der Fall, gilt der Bienenstand automatisch als seuchenverdächtig und der Amtstierarzt kann die Vernichtung anordnen. Zudem drohen empfindliche Strafen. Die Meldepflicht gilt ab dem ersten Bienenvolk.Die meisten Bienenstände im Bezirk seien beretis gemeldet, die meisten Imker haben laut der Obfrau auch schon ihre Betriebsnummer bekommen, wobei die Erstmeldung bereits im Dezember 2016 durchgeführt wurde. Nur einige wenige Imker hätten noch keine Betriebsnummer bekommen. Registrierungsprobleme gebe es grundsätzlich wenige, so Fellner. Wo es Schwierigkeiten gibt, weil der Imker selber keinen Zugang zum Internet hat, helfen die Kinder oder manches Mal sogar der Vereinsobmann oder Schriftführer. Dabei muss aber dem imker klar sein, dass somit eine dritte Person theoretisch Zugang zu den persönlichen Daten hat.

Rosi Fellner steht der amtlichen Meldepflicht grundsätzlich positiv gegenüber. "Es kam immer wieder vor, dass plötzlich irgendwo Bienenvölker standen, anonym sozusagen. Im Sinne der Bienengesundheit ist es nun leichter, Kontrollmechanismen in Gang zu setzen, um die Besitzer der Bienenvölker ausfindig zu machen. Das ist wichtig, um eventuell eingeschleppte Bienenkrankheiten frühzeitig bekämpfen zu können", sagt Fellner.Im Bezirk Kufstein gibt es mehrere sogenannte Bienensachverständige, welche Hand in Hand mit dem Amtstierarzt arbeiten, um im Krisenfall schnell agieren zu können. Die Daten sind dabei keineswegs für die "Öffentlichkeit" zugänglich. "In die Daten aus dem VIS haben nur der Amtstierarzt und der Bienenhalter selbst Einsicht, niemand anderer kann einfach nachschauen, wer wo Bienen stehen hat. Auch nicht der Obmann eines Bienenzuchtvereines, nicht die Bienensachverständigen oder die Gemeindeverwaltung haben Einsicht", sagt Fellner. Der Amtstierarzt wird nur im Verdachtsfall auf eine Krankheit oder bei einem verwahrlosten Bienenstand die Daten abrufen, um den Besitzer zu eruieren."Seuchen gibt es schon, seit es Tierhaltung gibt", sagt Fellner. Auch bei den Bienen tauchten immer wieder verschiedene Seuchen auf. So kam Anfang der Zwan­zi­ger­jahre in England die Bienenhaltung durch die sogenannte Tracheenmilbe die Bienenhaltung fast zum Erliegen. Die Tracheenmilbe kommt zwar kaum mehr vor, aber im Bezirk tritt fallweise die sogenannte „Amerikanische Faulbrut“ (AFB) auf, das ist eine Krankheit, welche die Bienenbrut befällt und im schlimmsten Fall zum Absterben der Bienen führen kann. Durch die große Wachsamkeit der Imker, werden die Fälle meistens schnell erkannt und es kann schnell und wirksam Hilfe geleistet werden."Im Bezirk Kufstein gab es letztes Jahr vier Fälle von AFB. Wir konnten schnell und sicher eingreifen", sagt Rosi Fellner. Zum jetzigen Zeitpunkt sei der Bezirk Kufstein aber seuchenfrei. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass man sofort weiß, wo noch Bienenvölker stehen, um auch diese Völker kontrollieren zu können und ihre Gesundheit feststellen zu können.Die neue Meldepflicht geht einher mit einem neuen Bewusstsein, einer Art neuem Schwung, den die Imkerei in der jüngsten Zeit erfährt. Diese Neuerung ist auch im Imkerverein Kufstein spürbar, der mit Peter Holzknecht seit Februar einen neuen Obmann hat. Der Verein hat knappe dreißig Mitglieder im unterschiedlichsten Alter – von Jugendlichen bis Pensionisten."Wir möchten in eine neue Richtung gehen und mehr junge und neue Imker in den Verein holen", sagt Holzknecht. Egal in welchem Alter, man wolle neue Mitglieder gewinnen, die sich für die Imkerei interessieren."In Tirol aber auch österreichweit gibt es momentan einen Boom beim Imkern. Letztes Jahr hat es an der Imkerschule in Imst an die 300 Anfänger gegeben." Diese sollen auch einen Ansprechpartner vor Ort haben bei dem man sich bei Fragen erkundigen könne, auch hinsichtlich der neuen VIS Regelung, sagt der neue Obmann.Ein erster Schritt in diese Richtung ist der von Holzknecht ins Leben gerufene "Imkerhoagascht", bei dem sich die Imker im Verein einmal im Monat treffen. Beim Treffen wird nach einem kleinen Vortrag eine Diskussion gestartet, wobei sich die Vereinsmitglieder untereinander austauschen können. Dabei geht es neben Themen wie Förderungen, Bestandsaufnahmen und monatsspezifischen Arbeiten auch um Bienenprodukte, Bioimkerei und Bienenkrankheiten. Andere Schritte in diese angestrebte Neuausrichtung seien angedacht, jedoch noch nicht ganz spruchreif, sagt der Obmann.Grundsätzlich spricht er sich aber auch für ein Forum zwischen einzelnen Vereinen aus. So habe er bereits mit der Obfrau des Gartenbauvereins in Kufstein gesprochen, um ein vereinsübergreifendes Forum zu bilden, zu dem Leute hingehen können und sich informieren können.Der städtischen Imkerei steht Holzknecht durchaus positiv gegenüber, aber auch hier ist mit Bedacht zu handeln. "Die städtische Imkerei ist ein Thema wo man genau hinschauen muss, auch wegen dieser VIS Registrierung. Wir müssen organisiert sein, um bei Krankheiten schnell und gezielt eingreifen zu können."In der Gesellschaft könne man ein Umdenken zum Thema "Bienen" beobachten, auch durch die Präsenz in den Medien. "Immer wieder sehen wir dieses wohlwollende Annehmen der Imkerei – das Thema ist sehr positiv belegt und dies auch zurecht. Das Ziel ist Imkerei und die Biene als Lebewesen zu verstehen."

Die nächsten Termine und Themen für den Imkerhoagascht im Lanthalerhof (jeweils um 20:00 Uhr) stehen bereits:

Fr, 12. Mai Arbeiten im Mai, Zucht

Fr, 9. Juni Arbeiten im Juni, Varroa; Verein – Bienenkönigin

Juli, August Sommerpause

Fr, 8. September Bienenprodukte

Fr, 13. Oktober Bioimkerei – Information

Fr, 3. November Bienenkrankheiten

Fr, 8. Dezember Ambrosius Feier