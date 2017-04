Autorenlesung mit Jutta Mehler

Die bekannte Bayrische Krimiautorin Jutta Mehler

hat ihren 10. Jubiläumsband ausgerechnet in die kleineste Stadt Österreichs, nach Rattenberg, verlegt: In ihrem zehnten Fall ermittelt die niederbayerische Spürnase Fanni Rot im Alpbachtal!EINLADUNG zur AUTORENLESUNGJUTTA MEHLER liest aus ihrem Buch „MILCHREIS“Ort: Brauhaus Rattenberg,Datum: Freitag, 28.04.2017Zeit: 19:00 Uhr

Zum Inhalt:Eigentlich wollten Fanni und Sprudel im österreichischen Alpbachtal nur ein wenig wandern und sich in Rattenberg die Schlossbergspiele ansehen. Doch dann verschwindet Sprudel spurlos, und Fanni stolpert wieder mal über eine Leiche. Die Leiterin der Schlossbergspiele liegt tot am Ufer des Inn. Was verbirgt sich hinter den malerischen Fassaden des mittelalterlichen Städtchens? Nicht ganz freiwillig begibt sich Fanni auf eine lebensgefährliche Verbrecherjagd…-----------------------------------------------