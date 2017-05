Bahnbau in Bayern: Schienenersatzverkehr zwischen Wörgl und Salzburg!

05.05.2017, 11:47 Uhr

ÖBB rät: Vorher planen, Verbindungen abklären, Pass mitnehmen!

BEZIRK. Aufgrund vonkönnen2017 einzelne. Alternativ können Reisende auf der Strecke den(SEV) nutzen. Ab Salzburg bzw. Wörgl verkehren die Railjets bis zum Zielort mit unveränderten Abfahrtszeiten.

Mitführen des Lichtbildausweises

Folgende Railjets werden im SEV geführt

RJ 660 Wien Hbf - Bregenz Bahnhof



RJ 662 Flughafen Wien - Bregenz Bahnhof



RJ 860 Flughafen Wien - Bregenz Bahnhof



RJ 862 Flughafen Wien – Bregenz Bahnhof



RJ 864 Flughafen Wien - Bregenz Bahnhof



RJ 866 Wien Hbf - Innsbruck Hbf



RJ 661 Bregenz Bahnhof - Flughafen Wien



RJ 861 Innsbruck Hbf - Flughafen Wien



RJ 863 Bregenz Bahnhof - Flughafen Wien



RJ 865 Bregenz Bahnhof - Wien Hbf



RJ 867 Bregenz Bahnhof - Flughafen Wien



RJ 869 Bregenz Bahnhof - Flughafen Wien

Geänderte Abfahrtszeiten von Railjets

An den Straßengrenzen zwischen Deutschland und Österreich kann es zur Kontrolle von Lichtbildausweisen durch die Behörden kommen. Da die SEV-Busse über das deutsche Eck geführt werden, ersuchen die ÖBB daher alle Fahrgäste, einen gültigen Lichtbildausweis (Reisepass oder Personalausweis) mitzuführen. Die deutsche Bundespolizei kontrolliert zumindest stichprobenartig an den Grenzübergängen bei der Einreise nach Deutschland!Insgesamt werdengeführt:Railjets, die nicht im Schienenersatzverkehr geführt werden, verkehren zu geänderten Zeiten. Fahrgäste können sich schon vorab über die genauen Fahrplanänderungen, die sich durch die Streckensperre ergeben, online auf streckeninfo.oebb.at (Achtung: Reisedatum beim Abfragezeitraum eintragen!) und in der Fahrplanabfrage "SCOTTY" informieren.