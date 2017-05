Bewusstes Einkaufen mit Schmatzi und SPAR

05.05.2017, 11:00 Uhr

Das LFI-Projekt "Schmatzi - SeminarbäuerInnen" zeigte Volksschulkindern im EUROSPAR Kufstein Kaufpark wie sie sich in der Angebotsfülle eines Supermarktes zurechtfinden.

KUFSTEIN (bfl). Bereits seit vier Jahren arbeitet das Ländliche Fortbildungsinstitut (LFI) im Rahmen des Projektes "Schmatzi-SeminarbäuerInnen" mit SPAR zusammen. Heuer nehmen 6 Kindergärten und 14 Volksschulen in ganz Tirol am "Einkaufserlebnis" von "Schmatzi" und SPAR teil. Insgesamt rund 500 Kinder besuchen dabei verschiedene SPAR Supermärkte, in welchen sie die Angebotsvielfalt gemeinsam mit ausgebildeten Seminarbäuerinnen erkunden. Kürzlich konnten Volksschulkinder dabei heimische und saisonale Lebensmittel in der EUROSPAR Kufstein Kaufpark genauer kennenlernen.Ziel des Projektes ist es, die Kinder so früh wie möglich darauf zu sensibilisieren was gesunde Ernährung ist. Neben Informationen zur Ernährung sollen auch die Sinne geschult werden."Mit dem 'Einkaufserlebnis' wollen wir den Kindern zeigen, dass nicht in jeder schönen Verpackung automatisch ein gesundes Produkt steckt", erklärt , sagt die Landesbäurin und Obfrau des LFI, Resi Schiffmann. Kinder seinen beispielsweise oft zu sehr fokussiert auf Superhelden, die Lebensmittelpackungen zieren und so für diese Produkte werben sollen. "Wir können damit einen wertvollen Beitrag zu gesunder Ernährung leisten", sagt Schiffmann. Dabei setzt man auch ganz start auf regionale und saisonale Produkte. "Wir sind stolz, dass wir einer der größten Partner der Landwirtschaft sind", sagt Barbara Moser, Leiterin Werbung und Information SPAR Tirol. Es sei für SPAR wichtig saisonale Produkte in den Regalen anzubieten.

In Tirol arbeiten 309 Kindergärten bereits mit der "Schmatzi" Kiste – davon 31 aus dem Bezirk Kufstein, – was einen Prozentsatz von 69 Prozent ausmacht. Aber auch im Volksschul-Bereich arbeiten 116, also ein Drittel aller Schulen mit "Schmatzi", wobei es im Bezirk Kufstein acht Volksschulen sind.Das "Einkaufserlebnis bei SPAR" ist aber nur ein Baustein von mehreren, wie Evelyn Darmann, Geschäftsführerin bei LFI, erklärt. Es gibt auch Sinnesreisen in Volksschulen sowie Pädagogenschulungen. Das Ländliche Fortbildungsinstitut steht den Pädagogen dabei mit Schulungen und Material zur Seite.Darüber hinaus gibt es bereits einen "Schmatzi" Jahreszeitenkalender, eine CD und das Kochbuch "Schmatzi – schlau genießen". Diese Zusatzprodukte werden vom LFI herausgegeben und können käuflich erworben werden. Von den "Schmatzi" Maskottchen begleitet, setzt das Kochbuch dabei auf kindergerechte Rezepte, die nach Jahreszeiten präsentiert werden. "Das Kochen soll ein Miteinander von Eltern mit den Kindern sein", sagt Darmann.