Bibelmusical „Zachäus“ begeisterte das Publikum

01.05.2017, 22:19 Uhr

Bereits zur Generalprobe am Samstag, 22. April fanden viele begeisterte Zuschauer (darunter auch viele Bewohner des Wohn- und Pflegeheimes Kramsach) Gefallen an dem Bibelmusical und auch die Aufführungen am 23. und 24. April füllten die Pfarrkirche St. Nikolaus-Voldöpp bis zum letzten Platz. Frenetischer Applaus nach den frischen und abwechslungsreichen Szenen der musikalischen Geschichte folgte und beim Abschlusslied klatschten die Zuschauer enthusiastisch mit.Die eindrucksvolle Bühne mitten im Kirchenraum wurde durch viele bunte, eindrucksvolle Bilder belebt. Während sogar ein Baum mitten in der Kirche zu wachsen schien und Zachäus darauf klettern konnte, wurden neben dem nachgebauten Bühnenbild der Stadt Jericho auch eine Pizzeria in das Musical integriert und lustig von den Kindern ins Spiel mit einbezogen.Daniel Stöger als Zachäus und Leonie Hintner als Jesus überzeugten durch ihre Bühnenpräsenz. Viele musikalische und schauspielerische Nachwuchstalente standen auf der Bühne und zeigten ihr Können und ihre immense Freude am Spiel. Neben den singenden und spielenden Kindern der beiden Chöre wurden einige Musiker engagiert, die allesamt SchülerInnen der Landesmusikschule Kramsach sind. Diese Band wurde extra für das Bibelmusical zusammengestellt und riss das Publikum durch ausgezeichnetes Rhythmusgefühl und Freude am Musizieren mit.Für die Gesamtleitung war bereits zum sechsten Mal in bewährter und begeisternder Weise Hermine Kienle verantwortlich, Ruth Ritsch kümmerte sich um die musikalische Umsetzung gemeinsam mit den Kindern und der Live-Band. Auch die Choreographie dieses außergewöhnlichen, schwungvollen und mitreißenden musikalischen Leckerbissens wurde professionell vorbereitet und umgesetzt.Der offensichtliche Sinneswandel des Zachäus entlockte den Kindern ein Strahlen und die Freude am Spiel war allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. So ein umfangreiches Projekt bedarf viel Engagement, Zeit und v.a. Freude am Tun und dies war allen Kindern deutliche anzumerken. Konzentriert und mit Spaß waren die Kinder bei der Sache und der Funke flog auf das Publikum über.So ein beeindruckendes Gesamtwerk bedarf der Organisation und Mithilfe von zahlreichen engagierten Personen, allen ein herzliches Vergelt´s Gott.Nach dem Musical fand im Ekiz Kramsach ein Bibelfest mit unterschiedlichen Stationen für Kinder statt, während gegenüber im Pfarrheim Voldöpp Kaffee und Kuchen genossen werden konnten.Die freiwilligen Spenden für das Bibelmusical kommen hauptsächlich einer Schule in Syrien zu Gute, in der die Kinder neben täglichen Unterricht auch eine warme Mahlzeit erhalten.