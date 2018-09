COmputeria KUfstein beendet Sommerpause

13.09.2018, 21:54 Uhr

Ab Dienstag 18. 9. und Donnerstag 20. 9. wieder geöffnet.

Die COmputeria KUfstein für Seniorinnen und Senioren in den Räumlichkeiten des Wohnheimes im Innpark startet heuer bereits ins fünfte Betriebsjahr und ist inzwischen zu einem beliebten Treffpunkt geworden, bei dem Kontakte geknüpft sowie Erfahrungen ausgetauscht werden und ein ehrenamtlich tätiges Team ältere Menschen im Umgang mit Computer, Tablet und Smartphone unterstützt.

Die nötigen Kenntnisse und Informationen zu Internet & Co werden dabei nicht in Form von Kursen sondern in Einzelbetreuung vermittelt. So kann auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche besonders eingegangen werden. Gesucht werden noch Freiwillige jeden Alters, die ein - bis zweimal im Monat Zeit finden ihr Wissen weiterzugeben. Besonders beliebt bei Seniorinnen und Senioren ist dabei der Kontakt mit jungen Menschen. Aufgewachsen in der heutigen Medienwelt sind sie Experten dafür. Bei Interesse bitte einfach vorbei kommen oder per Email melden.Geöffnet ist Dienstag von 14:30 bis 16:30 Uhr und Donnerstag von 9:00 bis 11:00 Uhr. Unkostenbeitrag pro Einheit zwei Euro. Ankündigung der aktuellen Termine wöchentlich in den Regionalzeitungen und neben weiteren Informationen im Internet unter COmputeria KUfstein abrufbar.