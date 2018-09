Die Öffis nutzen während der Rad- WM im Bezirk Kufstein

18.09.2018, 08:00 Uhr

ÖBB erhöhen Frequenzen

Die Rennen im Bezirk Kufstein von 26.-30. September

VVT-Tipp: Informieren und Bahnfahren!

Grundsätzlich gilt für ganz Tirol: Die Bahn ist ohne Einschränkungen unterwegs. Die ÖBB erhöhen sogar die Frequenzen und setzen bis zu 3 Züge zusätzlich am Tag auf ihrer Inntal-Route ein. Verlängerungen einzelner Linien stehen ebenso auf dem Fahrplan wie der Einsatz größerer Kapazitäten. Informationen zum verdichteten Fahrplan der Bundesbahnen finden Interessierte unter http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn und natürlich bei allen Informationsquellen des VVT wie beispielsweise der kostenlosen VVT-SmartRide-App.Rattenberg wird Mittwoch, 26. und Donnerstag, 27. September Startort sein, aus diesem Grund ist vormittags bei einigen Buslinien im westlichsten Teil des Bezirkes mit geänderten Linienführungen oder Verspätungen zu rechnen. In Kufstein startet die Weltelite der RadrennfahrerInnen an den drei darauffolgenden Tagen: Für Freitag, 28. und Samstag, 29. September sind Rennstarts am späten Vormittag angesetzt, am Sonntag, den 30. September wird bereits in der Früh in Kufstein gestartet.Für Innsbruck-Pendler wichtig: Wattens wird am Dienstag, 24. und Mittwoch, 25. September Startort sein, aus diesem Grund ist vormittags bei einigen Buslinien im östlichen Teil des Bezirkes Innsbruck-Land mit geänderten Linienführungen oder Verspätungen zu rechnen. An allen Tagen der Rad-WM empfiehlt es sich, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und sich über die eigens adaptierten Informationstools des VVT über die aktuelle Routenführung zu informieren. Alle Rennen der UCI Rad-WM führen zum Zielbereich in Innsbruck!Mit dem Event-Ticket Rad WM kann während der Rad-WM ganz Tirol neun Tage lang zum Preis eines Wochentickets erkundet werden. Die Bahn fährt ungestört während der Rad-WM – diese Faustregel gilt überall in Tirol. Für den Busverkehr lässt sich zusammenfassen: Ab 26. September kann es bei den Buslinien im Bezirk Kufstein zu Einschränkungen kommen. Alle von Sperrungen betroffenen Haltestellen werden mit Aushängen versehen. Informationen erhalten Interessierte über die Kanäle des VVT. Online: www.vvt.at/rad-wm, die VVT-SmartRide-App oder per Telefon: 0 512 56 16 16.