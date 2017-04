Die Unterhaus Schiris als Helden - wenig geachtet am Rand des Fußballplatzes

29.04.2017, 14:55 Uhr

„Schiris“ im Fußball Unterhaus im Blickfeld – Fußball

schreibt seine eigene Geschichten - Teil 1

TIROL (sch). Woche für Woche gibt es an den Stammtischen und auf den Fußballplätzen Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen und deren Richtigkeit. Auch die Sportberichterstattung bei den TV-Sendern und verschiedenen Medien räumen diesem Thema große Wichtigkeit zu. Wiederholungen von falschen und richtigen Entscheidungen stehen da auf der Tagesordnung und im Mittelpunkt. Auf internationaler Fußballebene stehen für die Durchführung eines geordneten Spielablaufs bis zu sechs Schiedsrichter zur Verfügung. Dabei gibt es trotz der Vielzahl der Unparteiischen Fehlentscheidungen, die in der Anzahl für diese Spielklassen eindeutig zu hoch sind. In drei von vier Champions- League-Spielen eines Abends gab es Elfmeterentscheidungen, die allesamt falsch waren. Nach solchen Entscheidungen wird der Schrei nach dem Videobeweis wieder laut. Der ist in der heutigen Zeit sicher zu begrüßen. Ob die ungeliebten „Schiris“ an der Torseitenlinie dann abgezogen werden, ist eher nicht zu erwarten. Da lob ich mir alle Tiroler Unterhaus-Schiedsrichter, die natürlich auch nicht fehlerfrei sind, aber von der Gebietsliga abwärts teilweise ohne geprüfte Assistenten auskommen müssen.So machte im Spiel Kössen gegen Münster SR Hakan Dogan weniger Fehler als das „Schiri“- Sextett vom Spiel Real Madrid gegen den FC Bayern München.

Um das zu behaupten muss man nicht unbedingt ein Bayern Fan sein. Der Vergleich des angeführten internationalen, wie auch nationalen Spiels steht nur als ein Beispiel von vielen.Es gibt sie also doch im Fußball Unterhaus - die guten und alleinentscheidenden Schiedsrichterleistungen, wenn es auch immer - zumindest ein Teil der Fußballprotagonisten am Unterhaus Fußballplatz - nicht wahr haben will. Für viele ist der Schiri dort so gut - wie das Spielergebnis für seinen Verein.