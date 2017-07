Dreharbeiten für „TRUD“ auch in Kramsach

22.07.2017, 13:00 Uhr

Museum der Tiroler Bauernhöfe ist Drehort für 'deutsche' Horrorkurzgeschichte.

KRAMSACH/VALS (red). Tirol ist wieder Filmkulisse! Die Dreharbeiten für den Kurzfilm „TRUD“ werden derzeit in Vals und im Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach realisiert. Unter der Regie von Katrin Gebbe („Tore Tanzt“) stehen als Hauptdarsteller Lili Epply („Mein Fleisch und Blut“) und Thomas Schubert („Atmen“) vor der Kamera von Moritz Schultheiß („Blutgletscher“).„TRUD“ ist der deutsche Beitrag zur Horroranthologie „Field Guide to Evil“. Acht Regisseure aus der ganzen Welt sollen in ihrer jeweiligen Landessprache eine Horrorkurzgeschichte verfilmen, die auf einem Mythos, Märchen oder eine Sage ihres Landes basiert. Die entscheidenden Elemente sollen ungewöhnlich und bisher international noch wenig bekannt, aber dennoch Teil des regionalen Brauchtums sein. Später werden die acht realisierten Kurzfilme zu einem Langfilm verbunden werden, der international ausgewertet werden und auf einem renommierten Festival Premiere feiern soll.