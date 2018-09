Ein Schultag am Hauptbahnhof für Bruckhäusler Kinder

19.09.2018, 15:54 Uhr

ÖBB, Klimabündnis und Partner luden am Montag rund 80 Kinder der VS Bruckhäusl zum actionreichen Erlebnistag am Innsbrucker Hauptbahnhof ein.



Europäische Mobilitätswoche

INNSBRUCK/BRUCKHÄUSL (red). Wie sieht eine Lok von innen aus? Wie fühlt sich eine Vollbremsung mit dem Postbus an? Und wie verhalte ich mich richtig am Bahnsteig? Fragen, die von den Experten von ARBÖ, Polizei, ÖBB, Postbus und Klimabündnis am Innsbrucker Hauptbahnhof beantwortet wurden. Rund 80 Kinder der Volkschule Bruckhäusl wurden für diesen erlebnisreichen Schultag ausgewählt, nachdem sie im vergangenen Jahr den Zugschule-Workshop von ÖBB und Klimabündnis Tirol absolviert hatten. Neben zwei Sicherheitsstationen mit Polizei-Motorrädern und ARBÖ-Aufprallsimulator, konnten die Kinder eine Vollbremsung des ÖBB-Postbus hautnah miterleben. Mit von der Partie waren „Helmi“ und das Polizeimaskottchen „Tommy Bär“.Der ÖBB-Schultag bildet wie jedes Jahr den Tiroler Auftakt zur Europäischen Mobilitätswoche, die am 16. September startete. Schluss- und Höhepunkt ist der Autofreie Tag am 22. September. In Tirol gibt es in dieser Woche zahlreiche bunte Aktionen geben, um ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität zu setzten. „Ich freue mich, dass wieder über 100 Tiroler Gemeinden mit dabei sind um ihren Bürgerinnen und Bürgern Alternativen zum Auto schmackhaft zu machen“, sagt Andrä Stigger, Geschäftsführer von Klimabündnis Tirol. Und für jene, die das Öffi-Fahren ausprobieren möchten haben die Tiroler Verkehrsunternehmen eine Ticketaktion parat: Am 22. und 23. September können alle, die ein IVB-, ÖBB- oder VVT-Jahres-Ticket besitzen ohne Aufpreis bis zu vier weitere Personen im Zug oder Bus mitnehmen.

Sicher unterwegs mit den Öffis

Strahlende Gewinner des Malwettbewerbs

Wissen zu Bus, Bahn & Co. vermitteln die Workshops für Schulen, die von Klimabündnis Tirol in Kooperation mit den ÖBB ganzjährig angeboten werden. Im Zugschule-Workshop lernen VolkschülerInnen welchen Einfluss die eigene Verkehrsmittelwahl auf die Umwelt hat und: Wie verhalte ich mich richtig im Zug oder Bus, bei Haltestellen oder auf Bahnhöfen? Der Workshop kann bei Klimabündnis Tirol gebucht werden. Beim "My S-Bahn" Malwettbewerb setzen sich Schüler der 6. Und 7. Schulstufe kreativ mit der S-Bahn auseinander. Die Siegerbilder werden in den S-Bahnen in ganz Tirol ausgestellt und die Künstler prämiert: Der erste Platz gewinnt eine Bahnfahrt inklusive Hotel für 2 Personen in Österreich, der 2. Platz einen Kinogutschein im Wert von 150 Euro und der dritte Platz einen 100 Euro Buchgutschein.Die glücklichen Gewinner des "My S-Bahn" Malwettbewerbs 2017/18 wurden am Montag von Klimabündnis-Geschäftsführer Andrä Stigger und René Zumtobel, Regionalmanager des ÖBB-Personenverkehrs in Tirol, geehrt. Letzterer zeigt sich von den Kunstwerken beeindruckt: „Viel Kreativität und Begeisterung für die Bahn bei den coolen Bildern und Texten. Gratulation an die jungen Künstlerinnen und Künstler. Ich bin überzeugt, dass die Werke bei unseren Fahrgästen gut ankommen und damit der S-Bahn Tirol eine weitere, ganz besondere Note verleihen. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger und ein großes Dankeschön an die beteiligten Partner, die gemeinsam an der Realisierung dieses tollen Projekts mitgewirkt haben.“