Einbruchsdiebstahl in Apotheke in Kufstein – Zeugen gesucht

29.04.2018, 11:21 Uhr

Unbekannte sollen zielgerichtet Drogenersatzstoffe gestohlen haben, Kasse und andere Medikamente blieben unberührt, so die Polizei.

KUFSTEIN (red). Am 27. April um 3:40 Uhr zwängten bisher unbekannte Täter die beiden Schiebetüren des Eingangs zu einer Apotheke in Kufstein gewaltsam so weit auseinander, dass sie in weiterer Folge in das Objekt gelangen konnten.Die Täter brachen laut Polizei zielgerichtet in der Dunkelheit einen versperrten Schrank auf, stahlen daraus verschiedene Drogenersatzstoffe und verließen die Apotheke sofort wieder.Die offene Registrierkasse im Verkaufsraum und andere Medikamente ließen die Täter unberührt.Die Polizeiinspektion Kufstein ersucht um zweckdienliche Hinweise, bezüglich Wahrnehmungen verdächtiger Personen im Bereich der Apotheke in der Kinkstraße in Kufstein in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27.02.2018), zwischen 3:40 Uhr und 3:50 Uhr.