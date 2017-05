Eindrücke aus der "Serenissima"

KUFSTEIN. Unter dem Titel „Veneziansche Impressionen“ eröffneten die beiden Kufsteiner Künstler Georgina Striede (Malerin) und Herbert Koffou (Fotograf) ihre gemeinsame Ausstellung am 28. April. GR Karin Eschelmüller und Reinhard Atzl, Obmann-Stellvertreter des Kunstvereines ARTirol" fanden sich mit rund 130 Gästen in der Galerie "Kubus" zur Vernissage ein.Die Ausstellung ist noch am 6. und 7. Mai sowie am 13. und 14. Mai jeweils von 15 bis 17 Uhr zu sehen. Galerie "Kubus" , Riedel-Straße 2, 6330 Kufstein.