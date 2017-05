"Freudenberg" spendet Atemschutzgeräte an FF Kufstein

08.05.2017, 09:12 Uhr

"Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH & Co KG" in Kufstein arbeitet seit vielen Jahren mit der Freiwilligen Feuerwehr bei Brand-Prävention, Löschübungen und bei Einsätzen auf dem Firmengelände eng zusammen.„Wir freuen uns, wenn wir die Freiwillige Feuerwehr Kufstein mit dem Geld unterstützen können“, teilte Geschäftsführer Wolfgang Schachermayr mit. „Als großer Arbeitgeber in Kufstein haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Mit dieser Spende wollen wir dazu beitragen, dass die Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr auf dem letzten Stand der Technik ist, was letztendlich uns als Unternehmen aber auch der ganzen Region zugute kommt.“ Die Gerätschaften für den Atemschutz werden dringend am Stützpunkt Kufstein benötigt, um bei den Einsätzen die Mitglieder der FF Kufstein in Sicherheit zu wissen.

"Freudenberg Spezialdichtungsprodukte Austria GmbH & Co KG" beschäftigt in Kufstein rund 330 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist Teil von "Freudenberg Sealing Technologies", als Markt- und Technologiespezialist in der Dichtungstechnik ein führender Zulieferer, Entwicklungs- und Servicepartner für Kunden verschiedenster Marktsegmente wie beispielsweise der Automobilindustrie, der zivilen Luftfahrt, dem Maschinen- und Schiffsbau, der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder der Land- und Baumaschinenindustrie. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte "Freudenberg Sealing Technologies" einen Umsatz von mehr als 2,3 Milliarden Euro und beschäftigte über 15.000 Mitarbeiter.Das Unternehmen gehört zur weltweit tätigen "Freudenberg-Gruppe", die mit den Geschäftsfeldern Dichtungs- und Schwingungstechnik, Vliesstoffe und Filtration, Haushaltsprodukte sowie Spezialitäten und Sonstiges im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro erwirtschaftete und in rund 60 Ländern mehr als 48.000 Mitarbeiter beschäftigte.