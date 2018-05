Gerhard Polt & die Well Brüder! Unvergesslicher Auftritt, Samstag 05. Mai 2018 in de Kufstein Arena - woassteh!!!!!

06.05.2018, 15:16 Uhr

Kufstein : Kufstein Arena | Gerhard Polt und die Well Brüder, genauer gesagt drei davon, nämlich Christoph, Michael und Karli Well bilden zusammen das mitreißende wie geniale Volksmusik - Kabarett Trio der "Well Brüder". Zusammen mit dem Altmeister des bayerischen Kabaretts, den wohl liebenswertesten Grantler den die Welt jemals gesehen hat - Gerhard Polt! zwei Tage vor seinem 76sten Geburtstag!Ein denkwürdiger Abend in der ausverkauften Kufstein Arena.Schon der Beginn war vielversprechend. Das Well Trio brachte ein spontan gedichtetesKufstein - G`stanzl, rund um die aktuellsten Themen wie Verkehr und Vignettenflucht!Die teilweise rasanten und virtuosen G´stanzl Einlagen der Well Brüder wurden von dem nicht minder virtuosen Sprachakrobaten Gerhard Polt noch übertroffen. In seiner einzigartigen und unnachahmlichen Art gelang es ihm, allein mit Stimme und Sprachstil, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, tosender Applaus und schallendes Gelächter inklusive!

In unvergesslicher Abend und wir hoffen nicht das letzte Gastspiel von Gerhard Polt und den Well Brüder in Kufstein!Der nächste denkwürdige Abend steigt am Samstag, den 23. Juni 2018. Das altehrwürdige Sägewerk der Firma Pirlo hat nun endgültig ausgedient und deshalb steigt am 23. Juni dort die Abriss-Fete im Rahmen der Wunderlichen Kulturtage. Ein letztes Mal verwandeln wir das Alte Sägewerk in einen stimmungsvollen Konzertsaal. Zu Gast sind diesmal, in großer Besetzung, "Die Gewürztraminer & da gmischte Satz" aus Wien.Karten und alle weiteren Infos finden Sie auf www.woassteh.comAlle Fotos Copyright by Kulturverein Wunderlich / Hugo Neuhauser