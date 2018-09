Graffiti Sprayer beschmierte Autos in Wörgl

14.09.2018, 08:22 Uhr

Mehrere Autos und eine Hausfassade bei Vandalismus mit Graffiti in Wörgler Bahnhofstraße beschädigt.

WÖRGL. In der Nacht zum 13. September besprühte ein unbekannter Täter sechs Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße und den Seitenstraßen in Wörgl mit blauer Farbe und beschädigte mit derselben Farbe durch einen Schriftzug auch eine Fassade eines Hauses in der Bahnhofstraße. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Wörgl ersucht um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung (Tel.: 059133- 7221).