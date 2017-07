Gütesiegel für den Kaiserwinkl

22.07.2017, 09:00 Uhr

Land Tirol überreicht TVB Kaiserwinkl Auszeichnung im Rahmen der Aktion „Sichere Bergwege in Tirol“.

BEZIRK (be). Seit 1984 gibt es die Aktion „Sichere Bergwege in Tirol“. Kürzlich wurden die Auszeichnungen an die Tourismusverbände neu vergeben bzw. für bereits ausgezeichnete Wanderwege wurde das Gütesiegel verlängert. Der Heubergweg und der Scheibenkogelweg wurden kürzlich von Seiten der Landesregierung mit dem Bergwege-Gütesiegel ausgezeichnet, welches bis zum Jahr 2021 Gültigkeit hat. Danach kann die Qualifizierung verlängert werden.Bei der Auszeichnung geht es vor allem darum, dass Wege im richtigen Schwierigkeitsgrad eingeteilt werden, dass Gefahrenstellen richtig abgesichert werden und dass die Markierungen samt dazugehörigen Wegtafeln zum Verständnis der Wanderer angebracht sind. Diese Markierungen sind national und international anerkannt und deshalb ist eine einheitliche Beschilderung notwendig. Um das Gütesiegel zu erhalten, braucht es zudem eine Gesamtinformation für den Wanderer an den Ausgangspunkten bzw. an den Hauptorientierungstafeln in den Informationszentren der Wandergebiete.