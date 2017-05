HLW Kufstein: Mit MINT zu Schlüsselkompetenzen

12.05.2017, 09:12 Uhr

"MINT"-Gütesiegel – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik an der Schule.

KUFSTEIN. Die HLW/FW Kufstein wurde am 2. Mai in Wien als einzige berufsbildende Schule (BMHS) Tirols mit dem MINT-Gütesiegel des Bildungsministeriums, der Industriellenvereinigung Österreichs, der „Wissensfabrik“ und der Pädagogischen Hochschule Wien ausgezeichnet.„Wir leben in einer Welt, die von rasanten Veränderungen, neuen Technologien und der fortschreitenden Digitalisierung geprägt ist. Mit dem technologischen Fortschritt ändern sich auch die Anforderungen an junge Menschen am Arbeitsmarkt. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sind zu gefragten Schlüsselkompetenzen einer modernen Gesellschaft geworden und eröffnen vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen“, erklärt Horst Karrer, der für die Vorbereitung der Zertifizierung an der HLW verantwortlich ist.

Mit dem MINT-Gütesiegel werden Bildungseinrichtungen ausgezeichnet, die im Rahmen der Schulentwicklung mit verschiedenen Maßnahmen innovativen und begeisternden Unterricht in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen fördern und umsetzen. Die Realisierung von MINT-Projekten hat hier eine lange Tradition, in den letzten Jahren entwickelte sich die HLW zu einer Vorzeigeschule in diesem Bereich. Die jährliche, erfolgreiche Teilnahme an der Tiroler "Chemieolympiade" ist ein Alleinstellungsmerkmal der Schule.„Medieninformatik und Mediendesign, Gesundheitsmanagement und Biotechnologie dienen als Basis der MINT-Schwerpunktbildung und erfreuen sich bei den Schülerinnen großer Beliebtheit. Deshalb haben sie im Unterrichtsfach "Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement" mit 3D-Drucker, Bier- & Weinherstellung sowie einem Kunsthandwerksmarkt drei MINT-basierte Unternehmungen gegründet“, berichtet HLW-Direktor Markus Höfle.