Imbiss feierte 10-Jähriges und spendete Erlös an Rot-Kreuz-Tafel

12.05.2017, 09:48 Uhr

Am Dienstag fand nun in kleinem Rahmen die Spendenübergabe an den Tafel-Leiter Ralf Klos und Ortsstellenleiterin Bettina Ellinger statt: „Wir möchten uns nochmal recht herzlich für die äußerst großzügige Spende bei Agron Lugina und seinem Team bedanken. So auch bei allen Gästen die diese tolle Veranstaltung unterstützt haben.“ Ralf Klos weiter: „Mit dieser Spende können viele Familien in Not kostenlos mit Lebensmittel versorgt werden. Dies stellt für uns keine Selbstverständlichkeit dar. Umso mehr freuen wir uns über das soziale Engagement von Agron Lugina, denn mit seiner Hilfe können wir helfen.“