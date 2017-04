Jahreskonzert der BMK Vorderthiersee

Am 6. Mai 2017 findet das Jahreskonzert der Bundesmusikkapelle Vorderthiersee im Passionsspielhaus statt. Unter der Leitung von Janine Habinger, beginnt das abwechslungsreiche Programm, das quer durch alle Genres führt, im Passionsspielhaus Thiersee um 20:00 Uhr. Dabei erklingen Werke wie „Of Castles and Legends“ von Thomas Doss, „Czardas“ von Kurt Sorbon, wobei besonders die Solistin Johanna Jakoubek ihre Fähigkeiten auf der Klarinette beweisen wird, oder auch „Michael Jackson: King of Pop“ von Frank Bernaerts. Ein besonderes Highlight findet außerdem am Ende des Konzertes statt, da die Musikkapelle die Möglichkeit erhält, den „Thierseer Schützenmarsch“ von Josef Langmaier uraufzuführen. Die Kapelle freut sich auf viele musikbegeisterte Zuhörer. Eintritt im Vorverkauf 8 Euro, Abendkassa 10 Euro.