„Jeder kann Außergewöhnliches leisten!“

09.09.2018, 10:00 Uhr

Extremradsportler Christoph Strasser im Interview mit dem BEZIRKSBLATT KUFSTEIN.

KUFSTEIN (red). Christoph Strasser, Ultra-Cyclist und fünfmaliger Sieger des populären „Race Across America“, konnte mit der Veröffentlichung seines brandneuen Buches „Der Weg ist weiter als das Ziel“ die Aufmerksamkeit der Radsportszene auf sich ziehen. Am Rande der UCI Straßenrad WM lädt der Grazer am Donnerstag, den 27. September, ab 19 Uhr, im Kufsteiner „Kultur Quartier“ zu einem hochspannenden Vortrag. Das Bezirksblatt Kufstein bat Christoph Strasser vorab zum Kurzinterview.

Als ich 2009 zum ersten Mal beim RAAM angetreten bin und aufgrund eines Lungenödems aufgeben musste, war es mein Wunsch, dieses Rennen einmal siegreich beenden zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich keinen einzigen Gedanken an Jure Robics Rekordmarke verloren. 2010 verstarb Robic tragisch bei einem Trainingsunfall, was mich sehr traf. Er bleibt für mich ein großes Vorbild und sagte mal zu mir, dass er glaube, dass ich eines Tages das RAAM gewinnen werde. Heuer feierte ich schließlich den fünften Sieg und konnte mit Jure gleichziehen. Es ist schwer das in Worte zu fassen. Jedenfalls ist es ein großartiges Gefühl zu sehen, dass jahrelange, harte Arbeit Früchte trägt.Ich verfolge diese Rennen natürlich mit großem Interesse, obwohl sie von der körperlichen Beanspruchung ganz anders „funktionieren“ als Ultraradrennen. Das Interesse für Straßenradsport ist in Summe sehr gewachsen, daher denke ich, dass auch der Publikumsandrang groß sein wird. Es ist eine tolle Sache, die WM 2018 in Österreich bzw. Tirol beheimatet zu haben!In meinen Vorträgen geht es mir nicht darum, meine sportlichen Leistungen zu feiern, sondern den Zuhörern aufzuzeigen, was meine grundlegende Botschaft und auch mein Leitsatz ist: „Jeder gewöhnliche Mensch kann Außergewöhnliches schaffen!“Ich möchte anhand meiner Erfolge, vor allem aber anhand meiner Niederlagen und Rückschläge, zeigen, dass der Mensch zu weitaus mehr in der Lage ist, als sich die meisten vorstellen können. Wenn man für eine Sache brennt und hart an seinen Zielen arbeitet, wird man sie früher oder später erreichen. Rückschläge sind auf dem Weg dorthin immer möglich und auch wichtig, denn nur durch sie wächst man und reflektiert das Geschehene, um sich verbessern zu können. Gleichzeitig lege ich meine Vorträge immer mit sehr viel Humor an und möchte, dass die Besucher eine schöne und spannende Zeit haben. Und natürlich kommt der sportliche Aspekt nicht zu kurz, schließlich geht es doch um Ultracycling.