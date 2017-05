Junge Kreative

12.05.2017, 11:30 Uhr

Selbstportraits sind etwas sehr Persönliches. Trotzdem wagten sich mehrere Klassen der HLW Kufstein an dieses Experiment.



Unter Anleitung ihrer Lehrerin Bianca Larch zeichneten die Jugendlichen sich selbst. Nicht das äußere Erscheinungsbild sondern Ihre Persönlichkeit, ihre Hobbies, ihre Stärken und Schwächen standen dabei im Vordergrund.„Die Ergebnisse sind so gut gelungen, dass ich einfach der Meinung war, die muss man ausstellen“, zeigt sich Bianca Larch begeistert von der Kreativität ihrer Schüler.Die Suche nach einem passenden Ausstellungraum führte die Jugendlichen in den Kufsteiner Ausstellungsraum ornamental abstractions & friends in der Andreas Hofer Str. 9, den sie vom Besuch einer früheren Ausstellung kannten.Der Inhaberin von ornamental abstractions & friends, Dr. Veronika Bernard, gefiel die Idee, die Selbstportraits der Jugendlichen in einer Ausstellung der Öffentlichkeit zu präsentieren – und am 17. Mai 2017 um 19 Uhr wird es nun soweit sein.Gerne hätte Dr. Bernard die Jugendlichen auch eingeladen, an dem von ihr zu Beginn des Jahres 2017 veranstalteten Portraitwettbewerb teilzunehmen. Leider erfüllten die jugendlichen Portraitzeichner aber (noch) nicht die Altersvorgaben.Da man aber kreatives Potential – egal welchen Alters – nicht unbeachtet lassen darf, denkt Dr. Bernard daran, im kommenden Jahr einen Kreativ-Wettbewerb für Jugendliche zu veranstalten.