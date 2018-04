K3-Wandern in der Region Wilder Kaiser

29.04.2018, 11:47 Uhr

Gaby Schuler fasste ihre Glücksgefühle in einem Buch zusammen

Als Austriaguide und Bergwanderführerin in der Ferienregion Kufsteinerland und Wilder Kaiser verbringt die Ellmauerin Gaby Schuler viel Zeit in dieser herrlichen Genussregion.In ihrem ersten Buch „K3-Wandern – Kunst-Kultur-Kulinarik“ beschreibt sie nun das herrliche Glücksgefühl, das sich beim achtsamen Natur und Kultur genießen, beim Kochen, Essen und gemütlichen Beisammensein einstellt, das man aber oft viel zu wenig zu schätzen weiß. Weiters regen in Schulers Erstlingswerk heimische Rezepte, Naturbilder aus der Region sowie Weisheiten, Sprüche und Wandervorschläge an zum Nachkochen und Nachdenken über das Schöne in unserer unmittelbaren Umgebung. Ganz nach dem Motto: „Lebensgeister mit Naturgeistern“ wecken beziehungsweise Natur und Kultur mit allen Sinnen erfassen und dabei aufblühen!Das Buch hat 112 Seiten mit 70 Abbildungen, ist im Verlag Edition Tirol erschienen und im Buchhandel , beim Verlag sowie bei der Autorin erhältlich.