KlangFarben Guitar Night mit Ratzenbeck, Halpin und Schellhorn

Am Mi. 31. Oktober 2018 ab 20:00 ist im Kultur Quartier Kufstein die KlangFarben Guitar Night mit Peter Ratzenbeck - Kieran Halpin - Christoph Schellhorn.

PETER RATZENBECK einem gitarristisch interessierten Publikum vorzustellen, hieße wohl Eulen nach Athen zu tragen. Nicht umsonst wird der gebürtige Grazer in Fachkreisen "Mr. Fingerpicking" genannt. Über 40 Jahre ist der Ausnahmegitarrist schon unterwegs, hat auf unzähligen Bühnen gespielt, über 25 Tonträger veröffentlicht und mit Künstlern wie STS, Wilfried, Andy Irvine, Dougie MacLean, Michael Chapman und vielen mehr gearbeitet. Auf seiner neuen CD "Breezy" stellt Ratzenbeck erneut seine unbändige Kreativität unter Beweis. Seine Konzerte sind ein Ohrenschmaus, seine Gitarrenseminare Kult. Wer sich in Österreich ernsthaft mit akustischer Fingerstyle-Gitarre beschäftigt, kommt an Peter Ratzenbeck schlichtweg nicht vorbei.KIERAN HALPIN, der irische Singer/Songwriter, hat in den letzten 36 Jahren 21 Alben aufgenommen und drei Songbücher veröffentlicht. Seine neueste, bei Fans und Medien wie immer heiß begehrte CD "Doll" enthält eine Sammlung von elf brandneuen Songs. Sie wurde von Reinhard-Mey-Produzent Manfred Leuchter in Aachen aufgenommen. Seine Alben sind schon ein Genuss, doch auf der Bühne läuft Kieran Halpin zur Höchstform auf. Seiner Energie, Leidenschaftlichkeit und Intensität kann sich niemand entziehen. Halpins intelligente, provozierende Texte verschmelzen zu einer Einheit mit dem Sound der akustischen Gitarre und sind längst zu seinem Markenzeichen geworden.CHRISTOPH SCHELLHORN ist Gitarrist, Sänger und Songschreiber aus Schwoich in Tirol. Er steht seit 18 Jahren auf der Bühne, hat im Laufe der Zeit mit so unterschiedlichen Künstlern wie Chris Jones, Bill Barrett, Ryan Donohue oder Paul Fogarty gearbeitet und mittlerweile sieben eigene Alben veröffentlicht, auf seiner aktuellen CD "Ois Wos I Hob" singt er erstmals Tirolerisch. Als gefragter Studiogitarrist hat Schellhorn bereits an einigen Produktionen mitgewirkt, etwa gemeinsam mit Schiffkowitz (STS) und Roland Neuwirth für Peter Ratzenbecks neuestes Album. Live bietet Christoph Schellhorn eine mitreißende Mischung aus Folk, Blues und Acoustic Rock.3 großartige Gitarristen, die alle gefragte Solokünstler sind, gemeinsam in einem Konzert. VVK EUR 18,-- Stadtgemeinde Kufstein, Kufsteinerland, Papier-Bücher Ögg, eventjet https://zen.eventjet.at/shop/event/10120 AK 20,--