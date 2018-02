KlangFarben Metalparty mit Materia (POL) + Relinquished + D.A.W.N.

Am Mi. 9. Mai 2018 ab 20:00 veranstaltet KlangFarben Kufstein eine weitere Metalparty mit Polens No.1 Metal Act Materia, supported werden sie von Relinquished aus Kufstein und D.A.W.N. aus St. Johann i.T.



Materia sind Polens Nr. 1 Metal-Band mit mehr als 1 Mio. Aufrufen ihrer Videos auf Youtube. Sie spielten seit ihrem Bestehen an die 800 Konzerte und auf allen großen Festivals wie Sonisphere (PL), Woodstock (PL), Metal Fest(PL), Wacken Open Air (GER), Metal Blast (Egypt). Euroblast (GER). Sie teilten die Bühne mit In Flames, Decapitated, Textures, Animals As Leaders, Monuments, Betraying The Martyrs, Dog Eat Dog....



VVK EUR 18,00 Stadtamt Kufstein, Kufsteinerland, Papier-Bücher Ögg Eventjet AK 20,00