Kreativität wecken und Freude am Malen entdecken

10.05.2017, 12:03 Uhr

Intensiv Malworkshop mit Briefmarkenkünstler Prof. Hannes Margreiter

„Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist nur, wie man ein Künstler bleibt, wenn man größer wird.“ Mit diesem Zitat von Pablo Picasso hält es auch Kunstmaler Prof. Hannes Margreiter. Der gebürtige Kundler zählt zu den international renommiertesten Briefmarkenkünstlern. Alleine die Österreichische Post hat schon über 130 Briefmarken von ihm herausgegeben.Vom 10. bis 14. und 17. bis 21. Juli 2017 leitet Margreiter zum fünften Mal jeweils eine Acrylwoche sowie vom 24. bis 26. Juli drei Intensiv-Zeichentage in Tirol. Hannes Margreiter: „Unser Atelier wird wieder das über 530 Jahre alte Stoffelhäusl in St. Gertraudi, tausende Motive mit Burgen, Bergen, Wäldern, Bächen und Seen finden sich in der näheren Umgebung.“Unter der fachgerechten Anleitung des Kursleiters bieten Acrylfarben beste Voraussetzungen für einen ersten oder auch neuen Einstieg in die Malerei.Die Kursteilnehmer will Margreiter zum Experimentieren mit verschiedenen Materialien verleiten und mit ihnen als Höhepunkt des Gelernten eine „Abschlussarbeit“ gestalten, die im Rahmen einer Abschlussvernissage am 21. Juli, um 19 Uhr, im Stoffelhäusl in St. Gertraudi ausgestellt wird.Die Kursgebühr beträgt Euro 360,- pro TeilnehmerIn für 5 Tage Kurs bzw. 180 Euro für 3 Tage Zeichenschule, exklusive Materialien.