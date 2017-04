Kufstein gedenkt mit Fußballturnier an Hans M. Reisch

29.04.2017, 11:22 Uhr

TURNIERPLAN

Am Samstag, 29.04. findet das Int. BHG-Turnier der U9 in der Kufstein Arena statt. Ab 09:30 Uhr werden hochkarätige Mannschaften erwartet, u. a. Red Bull Salzburg, FC Wacker Innsbruck, FC Bozner und TuS Bad Aibling. Es wird in 4 Gruppen auf 2 Plätzen gespielt.

Am Sonntag, 30.04. findet das 1. Hans-Reisch-Gedenk-Turnier mit internationaler Beteiligung im U11-Bereich statt. Der FC Kufstein begrüßt neben den Mannschaften aus den umliegenden Gemeinden SV Wörgl, SV Westendorf oder SV Thiersee, auch den TSV 1860 Rosenheim, den FC Bozner oder den SV Lohhof. Gespielt wird ab 09:30 Uhr in 4 Gruppen auf 2 Plätzen.