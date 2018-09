Kufstein gibt Auftakt zu buntem Kulturprogramm

18.09.2018, 15:14 Uhr

Erstmals Musical im Programm des Kulturjahres 2018/2019 sowie Ausbau der Nachtgespräche.

KUFSTEIN (bfl). Mit einer facettenreichen Programmauswahl geht die Stadt Kufstein in die neue Kultursaison 2018/2019. Der Fokus liegt dabei wie gewohnt vor allem auf Klassischer Musik, Kindertheater und den vor kurzem neu installierten Nachtgesprächen.Auch im neuen Kulturjahr der Stadt bleibt man traditionsgemäß und ganz bewusst der klassischen Musik treu. "Die Kulturarbeit, die von der Stadt aus geht, verstehe ich wirklich als Basisarbeit", sagt Kufsteins Kulturbeauftragter Bernhard Sieberer. "Wir haben einen Bildungsauftrag und einen kulturellen Auftrag", so Sieberer. Im Kern gehe es dabei vor allem darum, Musik zu vermitteln. Klassiker der Kufsteiner Kultursaison bleiben mit dem Neujahrskonzert, "höreinspaziert", den Abonnementkonzerten und dem Tiroler Bläserherbst bestehen. Das im letzten Jahr installierte Sonderkonzert "Klassik am See" hat auch in dieser Saison einen fixen Platz gefunden.Der Budgetrahmen für das Kulturprogramm bewegt sich um rund 109.000 Euro, wobei die "Kufsteiner Nachtgespräche" über ein eigenes Budget verfügen. Die Anzahl an Abonnements hat sich in den vergangenen 25 Jahren von siebzig auf 340 Abonnenten gesteigert. Kaum in Anspruch genommen werden hingegen die Jugend-Abonnements.

Erstmals Musical und vier Nachtgespräche



Bläserherbst eröffnet Programm

Abonnement-Konzerte und die "kreative" Reihe

Neues gibt es in diesem Jahr in der Theater-Reihe und bei den im letzten Jahr installierten Kufsteiner Nachtgesprächen. Mit dem "Stille Nacht Musical"am 28. November wird es im Kulturprogramm der Stadt Kufstein, pünktlich zum 200-Jahr-Jubiläum des Stille Nacht Liedes, zum ersten Mal ein Musical geben. Ebenso in der Theater-Reihe findet sich die Musikdokumentation "Sängerportrait Mario Lanza" sowie eine Fortsetzung des deutsch-türkischen Integrationstheaters rund um die "Öztürks" geben.Die Kufsteiner Nachtgespräche kehren nach ihrer überaus erfolgreichen Premiere in der vergangenen Saison mit vier Terminen zurück. Zum Vortrag mit anschließendem "Gespräch" in das Kultur Quartier einladen werden die jeweiligen Vortragenden Martin Balluch, Tim Cole, Christiane Druml und Gerhard Mangott.Den Anfang des kulturellen Jahreszyklus macht der Tiroler Bläserherbst von 5. Oktober bis 18. November. Beim Sonderkonzert "Pfiffn, blasn & zupft" wird mit ungewöhnlichen und selten gehörten Instrumenten "exotische" Volksmusik aufgetischt. Aber auch das Konzert von "Innsbrucker HornSound", bei dem mehrere Hornisten auf der Bühne stehen, hat einen besonderen Hintergrund. Da beim Horn-Nachwuchs in Tirol ein Mangel besteht, möchte man in den kommenden Jahren ein "Horn-Camp" in Kufstein veranstalten. Das Hornisten-Konzert soll dafür ein erster Grundstein sein.Für das Kindertheater hat man sich in der "höreinspaziert"-Reihe mit "Die Omama im Apfelbaum" einen Klassiker ausgesucht, der bereits vor gut zehn Jahren in Kufstein aufgeführt wurde. Drei weitere Veranstaltungen laden Kinder zu Geschichten, viel Theater und einem Konzert.Abonnenten dürfen sich wieder auf sechs Konzerte von Oktober bis Juni 2019 freuen. Die Konzerte spannen den musikalischen Bogen vom Saxophonquartett über Barockmusik bis hin zu Bach und Beethoven. Ins "Gespräch" holen wird man in dieser Saison die Barockmusik beim Abonnementkonzert "Barockmusik im Gespräch", bei dem sich alles um Elemente dreht. Dabei wird es passend zum musikalischen Thema auch eine Gemeinschaftsausstellung von Kufsteiner Künstlern geben.Zum Abschluss der Abonnement-Konzerte steht am 1. Juni 2019 bei "Ein Fest für Maximilian" ein Treffen von Knabenchören auf der Kufsteiner Festung auf dem Programm. Das Treffen wird anlässlich des Todestages von Kaiser Maximilian I., der sich im Jahr 2019 zum 500. Mal jährt, veranstaltet. Teilnehmen werden dabei unter anderem auch die Wiener Sängerknaben.In der "reihe kreativ" stehen unter anderem ein Benefizkonzert für den Verein "Brillos", "Das Kufsteiner Podium" mit Lehrern der Landesmusikschule und die "Young Hearts Music Tour 2019" auf dem Programm.Mehr Infos zu den Kulturveranstaltungen in Kufstein finden Sie auf www.kufstein.at.