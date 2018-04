Kufsteiner Fahrradbörse brachte 1.363 Euro für sozialen Zweck

22.04.2018, 09:00 Uhr

Der Stadtgemeinde Kufstein ist es als Organisator ein Anliegen, mit der Fahrradbörse auch ein soziales Projekt zu unterstützen. Wie in den Vorjahren gingen deshalb erneut 10 Prozent des Verkaufserlöses der Fahrräder an den Verein "Brillos" – in diesem Jahr stolze 1.363 Euro. Der Kufsteiner Verein ist vor allem in Bolivien tätig und wurde von Bernhard Spechtenhauser gegründet. Derzeit wird unter anderem Geld für eine neue Schule gesammelt. Bei der Scheckübergabe durch Stadtrat und Umweltreferent Stefan Hohenauer und Fahrradbörse-Organisatorin Birgit Berger zeigte sich Spechtenhauser dankbar: "Mit dieser Summe kann man in Bolivien wirklich etwas bewegen und zum Beispiel viel Baumaterial für die neue Schule kaufen."