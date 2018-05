"Maiglöckchen" strandete am Inn-Ufer, Feuerwehr kam mit Boot zu Hilfe

03.05.2018, 14:52 Uhr

Kalb büchste aus und stürzte über Böschung ans Innufer.

BREITENBACH (red). Zu einer Tierrettung rückte am „Tag der Arbeit“, dem 1. Mai, die Freiwillige Feuerwehr Breitenbach aus. Einem Bauern vom Peisselberg war gegen 17 Uhr das neun Woche alte Kalb namens „Maiglöckchen“ aus dem Stall ausgebüchst und Richtung Weide davongerannt.Nach kurzer Suche konnte das Tier schließlich unterhalb eines Steilhangs im Uferbereichdes Inns gefunden werden. „Maiglöckchen“ dürfte ein paar Meter über steiles Gelände abgestürzt sein, wobei sich das Kalb an den Vorderbeinen leicht verletzte.Die Freiwillige Feuerwehr Breitenbach forderte in weiterer Folge das Einsatzboot der Feuerwehr Kirchbichl an, die den „Ausreisser“ schließlich erfolgreich an Bord holen und nach kurzer Fahrt wieder seinem Besitzer übergeben konnte.