Musik zum Kirchenpatrozinium

WÖRGL. Am 13. August wird in der Stadtpfarrkirche der Festgottesdienst um 10 Uhr zum Patrozinium des Hl. Laurentius gefeiert. In diesem Gottesdienst wird auch die Verabschiedung unseres Herrn Koop. Christian Walch nach Neukirchen a. Gr. Ven. erfolgen, der dort seine neuen Aufgaben als Pfarrer übernehmen wird.Mit der „MISSA brevis In hon. St. Johannis de Deo“ (Kl. Orgelsolo-Messe) von Joseph Haydn (1732-1809) der Marien-Antiphon „Salve Regina“ von J.M. Haydn und Werken von Ph. Emanuel Bach, wird der Stadtpfarrchor diesen Festgottesdienst musikalisch mitgestalten.

Als Solisten wirken mit: Annina Wachter (Sopran), Brigitte Karg (Alt), William Tyler (Clark, Tenor), Rudolf Sandbichler (Bass)Orchesterbegleitung: Wörgler Streicher- und BläserensembleChoreinstudierung und an der Orgel: Katharina FrankGesamtleitung: Othmar Erb