Nächtliche Personenbergung am Köglhörndl

22.04.2018, 17:38 Uhr

Bergrettung Kufstein, Einsatz Nr. 10/2018: Unter anderem ein fünfjähriges Mädchen konnte bei einem nächtlichen Einsatz zweier Ortsstellen glücklicherweise unversehrt geborgen werden.

Samstag, der 21. April 2018, war wieder so ein herrlicher früher Sommertag, der zahlreiche Menschen in die Natur lockte. Allzu lang wurde der Tag allerdings für Wanderer aus Deutschland am Köglhörndl.Beim Abstieg Richtung Hundsalm verloren die beiden Erwachsenen in Begleitung eines fünfjährigen Mädchens die Orientierung. Letzte Schneereste erschwerten das Fortkommen und in der hereinbrechenden Dunkelheit wurde die Situation in leichter Wanderbekleidung zunehmend bedrohlich.Der abgesetzte Notruf setzte BergretterInnen der Ortsstellen Kufstein und Wörgl/Niederau in Bewegung. Von der Hundsalm aufsteigend konnten die Mannschaften die Verirrten lokalisieren und die inzwischen ausgekühlten Personen mit warmer Kleidung versorgen. So wurden sie zum Einsatzfahrzeug geleitet und mit diesem unversehrt und erleichtert ins Tal gebracht.