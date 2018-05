Neues Hochzeitsbuch in Kramsach präsentiert

05.05.2018, 16:00 Uhr

Autorin Gabi Paumgarten stellte im Kramsacher Brautmodengeschäft "Brautzauber forever" ihr neues Buch über besondere Tiroler Heiratsorte vor.

KRAMSACH (bfl). Der Titel sagt bereits alles. Mit ihrem neuen Bildband "Heiraten in Tirol – Die schönsten Plätze zum Trauen" möchte Autorin Gabi Paumgarten die zauberhaftesten Tiroler Orte für die Eheschließung aufzeigen. Am Donnerstag, den 3. Mai stellte sie ihr Werk in Kramsach im Brautmodengeschäft "Brautzauber forever" vor."Die Hochzeit ist seit jeher etwas Zentrales in der Gesellschaft", sagt Gabi Paumgarten zu Beginn der Buchpräsentation. Eine Reise in die Toskana mit ihrem Mann führte sie auf die Spuren des Themas. Etwas mehr als eineinhalb Jahre besuchte sie alle nur erdenklichen Orte in Tirol und fand schlussendlich zwanzig herausragende, typisch tirolerische Plätze, die für eine Hochzeit ideal sind. "Jeder Ort stellt eine Rarität dar, die ich versucht habe dem Leser nahezubringen", sagt Paumgarten. Vom "Volderwildbad" südlich von Volders über die Kirche St. Martin in Gnadenwald und die Kufsteiner Festung bis hin zur Kraftalm in Itter – die Autorin hat in ihrem Bildband eine bunte Auslese von magischen Hochzeitsorten zusammengestellt.In jedem der zwanzig Kapitel des Bandes wird zudem ein in Vergessenheit geratener Hochzeitsbrauch erklärt. Eine Sage oder Anekdote erklärt jeweils warum der Ort ganz besonders ist. Unter der Rubrik "Wissenswertes" listet Paumgarten darüber hinaus alle Kontaktdaten für örtliche Standesämter, Gasthäuser und andere notwendige Anlaufstellen für das Brautpaar auf.Das Brautmodengeschäft "Brautzauber forever" bot für die Buchpräsentation ein besonderes Ambiente. Seit Jänner 2018 bietet das urige Geschäft in Kramsach neben Brautkleidern auch Services rund um den Tag der Hochzeit an. Wer will kann sich in diesem "All-in-One Geschäft" gleich den Fotograf, Friseur und Kosmetiker zum Kleid dazu bestellen.