Patinnen für geflüchtete Frauen gesucht

09.05.2017, 11:15 Uhr

Wie funktioniert Österreich? Welche Beratungseinrichtungen für Frauen gibt es in Tirol? Das Projekt "Marjam" soll dazu beitragen, dass sich geflüchtete Frauen besser integrieren können.

BEZIRK. In den Bezirken Kufstein und Kitzbühel werden Frauen gesucht, die sich bereit erklären, für mindestens sechs Monate eine Patenschaft für eine Geflüchtete zu übernehmen. Bestensfalls einmal wöchentlich sollen sich die Frauen treffen und sich austauschen. Im Schwaz funktioniere dies bereits, Treffpunkt ist dort das "Frauencafé". Jeden dritten Donnerstag im Monat tauschen sich die Frauen dort aus – vormittags, wenn die Kinder in der Schule oder im Kindergarten sind.Eine grundsätzlich positive Einstellung zur Integration und ein respektvoller Umgang mit anderen Kulturen sind notwendig, um Patin werden zu können. Ziel des Projekts "Marjam" ist die Selbstbestimmung geflüchteter Frauen.

Am 18. Mai wird ein Workshop für jene angeboten, die sich dafür interessieren, als Patin aktiv werden zu wollen. Patinnen in spe wenden sich an die Leiterin des Freiwilligenzentrums Tiroler Unterland, Isabella Ortner (Tel.: 0650-4301151)