Randsportarten müssen sichtbarer werden - #einfachnäherdran

29.04.2017, 00:30 Uhr

Regionaut (Leserreporter) Erwin Hofbauer fotografiert und schreibt auf meinbezirk.at. Mit seinen Texten möchte er vor allem auf Randsportarten aufmerksam machen und diesen eine Öffentlichkeit geben.

: Erwin Hofbauer: September 2013: Kufstein, Tirol: "Jeden Tag genießen und das tun, was Spaß macht."Erwin Hofbauer will mit seinen Texten Sporttreibende, Vereine und Veranstalter unterstützen. Die Freude der Sportler über die Texte und Fotos motiviert ihn, zu fotografieren und zu schreiben. Aber nicht nur der Sport ist ihm wichtig, Erwin macht auch Naturaufnahmen bei seinen Bergtouren und Ausflügen, die er häufig als Sportredakteur unternimmt. Neben dem Schreiben und dem Fotografieren ist es ihm wichtig, ein guter Mensch zu sein und – wenn möglich – für andere da zu sein. Dabei vergisst er nicht auf sich selbst und will das Leben genießen.

#einfachnäherdran mit der Regionauten-Community

Weitere Regionauten entdecken:

Erwin mag Reaktionen auf seine Beiträge – über positives Feedback freut er sich natürlich, aber auch negative Reaktionen sieht er positiv: Denn das macht ihn besser und wenn sogar diskutiert wird, dann hat er etwas bewegt. Um die Reichweite seiner Beiträge zu erhöhen teilt Erwin seine Beiträge von meinbezirk.at per Mail.Ursprünglich wollte Erwin ein Tourenbuch für seine Bergtouren erstellen, so dass andere diese Touren und Routen auch gehen können. Bald stellte Erwin fest, dass über bestimmte Sportarten und Erfolge so gut wie nie berichtet wurde – auch wenn es sich dabei um Welt-, Europa- oder Staatsmeister sowie Olympiasieger handelt, auch in den lokalen Medien fand sich oft nichts über diese Erfolge.Um diese Lücke zu schließen gründete Erwin – als freier Sportredakteur – die Plattform regionalsport.at . Berichte von dort veröffentlicht er auch auf meinbezirk.at. Erwin möchte als Regionaut den Rand- und Breitensport mit seinen Sportlern vorstellen und ihnen zu mehr Bekanntheit verhelfen. Daher schaut er auch immer ins Bezirksblatt, um zu sehen, ob seine Beiträge veröffentlicht wurden. Erwin würde sich wünschen, dass die Bezirksblätter nicht nur über Fußball, sondern auch mehr über Rand-, Breiten- und Nachwuchssport berichten würden.>> Hier geht's zu einem von Erwins Beiträgen >> Hier findest du das Regionauten-Profil von Erwin Verfasst du gerne Texte? Magst du deine Gedanken mit einer großen Community teilen? Schießt du gerne Fotos und berichtest du gerne aus deiner Gegend? Vielleicht bist du auch Mitglied in einem Verein? – Dann werde Regionaut und veröffentliche Neuigkeiten, Veranstaltungen und Fotos aus deiner Umgebung auf meinbezirk.at!>> Hier kannst du dich kostenlos registrieren >> Hier gibt's mehr Infos >> Hier findest du weitere Steckbriefe von Regionauten! Redaktion: Sabine Knienieder