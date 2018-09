Regionale Jause: Im Alpbachtal gibts was "g'scheits"

19.09.2018, 14:40 Uhr

Mit hochwertiger regionaler Qualität können die Kinder der VS und der NMS Reith im Alpbachtal mit der neuen Schuljause voll durchstarten. Möglich macht es das Projekt „G’scheite Jause – g’scheite Pause“. Den Schülerinnen und Schülern werden abwechslungsreiche Jausen geboten, zubereitet aus den Produkten der Region.

Funktionierende Strukturen und gute Organisation

Unterstützung durch Gemeinde

Renaissance des Honigbrotes

TIROL. Für eine täglich frische und qualitativ hochwertige Jause, bietet das. Sennereien, Metzgereien, landwirtschaftliche Betriebe wie auch die Gastronomie engagiert sich bei dem neuesten Schulprojekt, für eine gesunde und abwechslungsreiche Jause. Über die Zusammenarbeit ist auchäußerst erfreut und spricht derseinen Dank aus.Den Schülerinnen und Schülern sollen nur hochwertige Produkte aus der Region geboten werden. Mit den wichtigen Energielieferanten wie leckerem Brot, Joghurt und vielen weiteren Lebensmitteln lässt sich ein straffer Schulalltag leichter bewältigen.„Wir waren von Beginn an überzeugt vom Grundgedanken dieses Projektes, die Produkte der Region täglich frisch auf den Jausentisch der Kinder zu bringen. Schließlich ist gerade die Vormittagsjause ein wichtiger Energielieferant. Dass dabei leckere Brote, Joghurt und vieles mehr aus hochwertigen Produkten der Region angeboten werden, ist für uns eine absolute Bereicherung“, freut sich VS-Direktorin Sabine Bernert. Um die „G’scheite Jause – g’scheite Pause“-Initiative auch bei den Eltern bekannt zu machen, brauchte es allerdings die Unterstützung der Gemeinde: „Wir haben ein gutes Netzwerk an Anbietern für eine regionale, abwechslungsreiche Jause. Damit diese auch zu den Schülerinnen und Schülern kommt, braucht es aber funktionierende Strukturen und eine gute Organisation. Daher haben wir als Gemeinde beschlossen, den Projektverantwortlichen anfangs unter die Arme zu greifen und haben im ersten Monat die Kosten für die Jause übernommen“, erklärt Bürgermeister Johann Thaler.„Uns Bäuerinnen ist der Bezug der Kinder zu Lebensmitteln extrem wichtig. In verschiedensten Programmen informieren wir über die Herstellung von unserem täglichen Essen und leisten hier wichtige Bewusstseinsbildung. Da ich selber einen Hofladen führe und mich vor allem auf Bauernbrot spezialisiert habe, freut es mich besonders, dass ich als Bäuerin und Lieferantin bei diesem tollen Projekt dabei sein kann“, bringt es Stefanie Schwarzenauer, Bäuerin aus St. Gertraudi, auf den Punkt.Was allerdings nützen die besten Produkte, wenn sich niemand findet, der diese auch zu einer schmackhaften Jause verarbeitet?

Diesen Part hat in Reith Günter Brandstetter, Geschäftsführer des Café Bienenstich, übernommen. Täglich bereitet er ein buntes Jausenangebot vor, dass dann als Buffett in den Schulen aufgebaut wird: „Die Jause war auch für mich eine Herausfordung. Anfangs musste ich probieren, was den Schülern schmeckt und was eher schwierig ist. Dabei sind es die „Klassiker", wie ein Honigbrot oder ein Butterbrot mit Schnittlauch, die überraschend gut ankommen!" Bei der Zusammenstellung spielt einerseits die Regionalität, aber auch die Saisonalität eine wichtige Rolle. „Mir ist wichtig, dass die Kinder ein vollwertiges Jausenangebot erhalten und auch neue Lebensmittel kennenlernen. Das Ganze als Buffet zu gestalten hat vielerlei Vorteile, vor allem aber sparen wir eine ganze Menge Verpackungsmüll!", so Brandstetter.Aufgrund des großen Erfolges an der Volksschule sind nun auch schon die NMS Reith beim Projekt dabei und die VS Alpbach sowie das Schulzentrum Brixlegg werden ebenfalls im Laufe des Herbstes einsteigen.