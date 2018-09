Schützen feierten Nachwuchs bei Fahnensegnung in Kirchbichl

19.09.2018, 12:03 Uhr

Jungschützenstandarte des Viertels Unterland bei großem Festakt in Kirchbichl gesegnet.

KIRCHBICHL (be). Für die Jungschützen des Viertels Unterland war Sonntag, der 16. September ein Festtag. Auf dem Kirchen-Vorplatz in Kirchbichl wurde ihre eigene Standarte bzw. Fahne gesegnet und an die Jungschützen übergeben.Kirchbichl ist ein weißer Fleck auf der Landkarte der Schützen und dies dürfte mit ein Grund dafür gewesen sein, diesen Festakt dort zu zelebrieren. Bei strahlendem Herbstwetter marschierten Abordnungen der Kompanien des Viertels Unterland auf, wobei auch viele Jungschützen und Jungmarketenderinnen daran teilnahmen. Die Schützen von Bad Häring stellten die Ehrenkompanie und feuerten zwei hervorragende Salven ab.Auf der Standarte abgebildet ist der Heilige Josef. Dieser soll künftig die schützende Hand über die Jungschützen halten, wie Major Manfred Schachner vom Viertel Unterland betonte.Major Fritz Tiefenthaler vom Bund der Tiroler Schützen sieht die Jungschützen im Verband bildlich als warmen Regen für das Schützenwesen. "Wie im heißen Sommer, der das Gras stehend zu Heu werden lässt und der warme Regen, der dafür sorgt, dass die Wiesen wieder grün werden“, betonte der Major.