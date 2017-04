Schützenkompanie Langkampfen wählte neu

26.04.2017, 10:00 Uhr

Vorstands-Neuwahl bei der Speckbacher-Schützenkompanie Langkampfen und Ehrenmitgliedschaft für scheidenden Obmann bei der JHV.

LANGKAMPFEN (be). Vor neun Jahren wurde die Schützenkompanie in Langkampfen gegründet und bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend fand eine Neuwahl statt. Dabei wurde, bis auf Hauptmann Paul Madreiter, der gesamte Vorstand ausgetauscht.Die Veränderung an der Spitze der Kompanie war gut vorbereitet, die Mitglieder des neuen Vorstandes wurden alle einstimmig gewählt. Gründungsobmann Stefan Feger hat nicht mehr kandidiert und wurde von Gerhard Farthofer abgelöst. Als Stellvertreter fungiert Manfred Farthofer. Neuer Kassier ist Thomas Karrer und Schriftführer ist Fritz Gruber. Feger wurde in Anerkennung seiner Verdienste um die Kompanie die Ehrenmitgliedschaft zugesprochen.Bataillonskommandant Hermann Egger gratulierte den Schützen, die trotz dieses großen Wechsels einheitlich und harmonisch hinter ihrer Führungsriege stehen. Auch die Bevölkerung steht ganz offensichtlich hinter ihrer Kompanie, da es immer wieder freiwillige Spenden für den Verein gibt. Diese werden auch benötigt, denn verstärkt finden sich Jungschützen, die dem Verein beitreten wollen und entsprechend ausgestattet werden müssen. Die beiden Jungschützenbetreuer Thomas Eschlböck und Gerhard Farthofer freuen sich über die Erfolge ihrer Zöglinge bei diversen Schießwettbewerben. Bereits im vergangenen Jahr haben sie die Schüler der VS Ober- und Unterlangkampfen und eine Wörgler Gruppe in ihrem Vereinsraum empfangen und an mehreren Stationen erklärt, wie die Aufgaben eines Schützen aussehen. Heuer soll derartiges wieder stattfinden.Ein Höhepunkt des Schützenjahres ist das Herz Jesu Fest am 25. Juli. An dem Tag gestalten die Schützen musikalisch die Heilige Messe und anschließend wird zum Frühschoppen geladen. „Heuer werden wir das etwas größer aufziehen, weil wir wieder Ausrüstungsgegenstände für unsere Jungschützen benötigen. Der Verein hat 68 aktive Mitglieder, neun Marketenderinnen und sechs Jungschützen.