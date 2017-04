Sölls Feuerwehr lud zu zwei Tagen der Offenen Tür

22.04.2017, 15:16 Uhr

Am Freitagvormittag waren es Klassen der NMS Söll, die nicht nur mit den Leistungen und Arbeitsweisen der Feuerwehr vertraut gemacht wurden: Jeder Schüler durfte sich auch im Bedienen eines Feuerlöschers versuchen, damit im Fall der Fälle keine offenen Fragen mehr bleiben. Nicht nur für die künftigen Mopedfahrer eine lehrreiche und sinnvolle Erfahrung.

Am Samstag präsentierte die Feuerwehr gemeinsam mit dem Söllandler Roten Kreuz die Rettung von Verletzten aus großen Höhen – dafür können Trage und Tragstuhl des Rettungsdienstes mittels Spezialvorrichtungen am Korb der FW-Drehleiter befestigt werden. Sowohl Jungfeuerwehrler als auch "ausgewachsene" Florianijünger konnten dabei auch in die Rolle des Patienten schlüpfen, um ein Gefühl für die andere Perspektive zu bekommen.Auch die Feuerwehrjugend konnte in einer eigenen Schauübung ihre Leistungen unter Beweis stellen. Zudem gab's neben den zu besichtigenden Fahrzeugen auch Feuerlöscher-Demonstrationen und Brandvorführungen für die Besucher sowie die Möglichkeit, hauseigene Feuerlöscher mit zu bringen und überprüfen zu lassen. Auch diverse Brandschutzvorrichtungen für's Eigenheim waren als Sonderangebote – inklusive fachmännischster Information aus erster Hand – zu haben. Natürlich kümmerte sich die FF Söll auch um das leibliche Wohl ihrer Gäste.Neben den Gastgebern stellten auch die Polizei, die Bergwacht und das Rote Kreuz ihre vielfältigen Tätigkeiten vor. Polizei-Diensthund "Nemo" wurde ebenso neugierig bestaunt, wie zwei Rettungsdienst-Fahrzeuge neuester Generation oder das Einsatzfahrzeug der Bergwacht.