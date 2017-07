AT

, Söll AT

Pfarrkirche Söll , Söll AT

SÖLL. Wenn Mutter und Tochter miteinander musizieren, ist das etwas ganz Besonderes.

Im Rahmen der Sommerkonzertreihe singen und spielen die Sopranistin Margareta mit Tochter Bettina Leitner an der Orgel. Die beiden kommen aus Linz und schöpfen aus einem reichen Repertoire.

Das Konzert am 6. August beginnt um 20 Uhr in der Pfarrkirche Söll.