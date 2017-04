Spannende Sommerkurse im Zeichen und Malatelier Labek Kufstein

26.04.2017, 12:05 Uhr

Kufstein : Atelier Labek | Wer wieder mal kreativ tätig sein oder endlich sein neues Lieblingshobby erlernen möchte ist herzlich willkommen im Mal- und Zeichenatelier Labek im Zentrum von Kufstein.Vom 20.-22.Juni 2017 ab c. 17.30 Uhr findet nochmals der beliebteim gemütlichen Atelier unterm Dach statt! Anfänger und Fortgeschrittene sind beim mir herzlich willkommen. Jeder kann an seinem speziellen Motiv arbeiten, ich unterstütze mit Freude und wertvollen Tipps. Wenige Plätze frei, nur 4-7 Teilnehmer, Kosten ohne Material € 160,--, Leinwände in Künstlerqualität können vor Ort zum Einkaufspreis erworben werden. Anmeldung und Infos unter www.carolinlabek.at

Zeichnen lernen oder Fähigkeiten festigen -vom 4.-6.Juli 2017 ab ca. 17.30 Uhr im Atelier Labek. Wir arbeiten in den verschiedensten Techniken, ich biete auch für einen Abend ein Modell zum Aktzeichnen und Porträtieren an, an den folgenden Abenden kann dann ausgearbeitet oder sich mit weiteren Zeichenthemen beschäftigt werden! Kosten für drei Abende inclusive Material und Getränken, ohne Modellkosten, € 110,--.Ich freue mich auf Sie! www.carolinlabek.at Sie sehen Werke meiner Kursteilnehmer aus meinen Kursen!