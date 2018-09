Sprengel nimmt in Brixlegg neues Auto entgegen

21.09.2018, 14:00 Uhr

Das neue Dienstauto, das nur durch Spenden finanziert wurde, wurde nun in Brixlegg gesegnet.

BRIXLEGG (bfl). Über ein neues Dienstfahrzeug darf sich der Sozial- und Gesundheitssprengen von Gemeinden der Region 31 freuen. Am Donnerstag, den 20. September wurde der neue Sozialsprengelwagen in Brixlegg in feierlichem Rahmen gesegnet. Das Fahrzeug ist das achte Dienstauto für den Sozialsprengel und wurde rein aus Groß- und Kleinspenden finanziert. Dabei kamen 5.500 Euro von den drei Banken Raiffeisen Bezirksbank Kufstein, Raiffeisenbank Alpbachtal und Raiffeisenbank Münster, 2.000 Euro vom Lionsclub Kramsach und 1.500 Euro von Billa Brixlegg.Nur durch Spenden sei es dem Sozialsprengel möglich in den sieben Gemeinden der Region – das sind Alpbach, Brandenberg, Brixlegg, Münster, Radfeld, Rattenberg und Reith i. A. – seine Arbeit auszuführen, sagte Sprengel-Obmann Markus Bischofer. Um die sieben Gemeinden abzudecken, brauche man die entsprechende Mobilität. "Ihr tut mehr, als man von euch verlangen kann. Danke für euren Einsatz", sagte Diakon Hannes Moser, der sich damit an die Sozialsprengel-Mitarbeiter wandte, ehe er die Segnung des neuen Fahrzeuges vornahm.Am 10. September konnte der Sozialsprengel zudem den Baubeginn des neuen Hauses am Kögl Parkplatz in Brixlegg feiern. Dort soll bis zum Frühjahr 2020 auf rund 600 Quadratmetern ein neues Gebäude mit Räumlichkeiten für Tagespflege und Büroarbeit entstehen.