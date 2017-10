"Till Eulenspiegel" in Kufstein

Das beliebte Musical wird im Oktober im Kulturquartier gezeigt!

Wer kennt ihn nicht? Till Eulenspiegel, den mittelalterlichen Schelm, der halb Europa zum Narren gehalten hat. Im turbulenten Musical von Peter Blaikner und Konstantin Wecker treibt er seine Späße mit der Herzogin von Zeckenburg, mit der Wirtin, mit dem Pfarrer, mit dem Gesundheitsminister und vor allem mit dem Polizeikommissar von Wanzenreich, Gustav Höllriegl, der ihn fassen will, koste es, was es wolle. Denn Gesetz ist Gesetz! Noch dazu hat sich Till in Höllriegls Tochter Nele verliebt. Das kann was werden!Wenn Till Eulenspiegel auch alle an der Nase herumführt, so hat er doch das Herz am richtigen Fleck. Er will ja nur, dass wir über ihn lachen, denn – Lachen ist die beste Medizin. Das sagt auch der Professor Doktor Genialo-Ratzeputz. Es ist eben doch besser, einfach aus vollem Herzen zu lachen, anstatt sich grün und blau zu ärgern. Till Eulenspiegel zeigt uns, wie das geht.

Aufführungsdetails und Ticketpreise

Gewinnspiel

Bina Blumencron, Larissa Enzi, Gerard Es, Jurek Milewski, Ben Pascal.Rupert Bopp, Gernot Haslauer, Robert Kainar, Lukas Kletzander.Ulfried Kirschhofer.Alois Ellmauer.Elisabeth Strauss.Pansound.Magdalena Croll.Reinhold Tritscher.DI, 24.10., 10 UhrMI, 25.10., 10 UhrDO, 26.10., 15 UhrTVB Kufsteinerland und Raiffeisen Bezirksbank Kufstein.Normal € 19,-; ermäßigt (Schüler, Studenten, Zivildiener, Menschen mit Behinderung) € 16,-; Kind € 11,-.Schüler € 9,- (eine Begleitperson ab 10 Schülern frei).Es werdenfür das Musical verlost! Machen Sie gleich mit und gewinnen Sie mit den BEZIRKSBLÄTTERN!