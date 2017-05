Tiroler Kaiserjäger Kirchbichl beim Gauderfest

10.05.2017, 13:40 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen traten wir gemeinsam mit den Innsbrucker Kameraden zum Gauderfest an.Das schlechte Wetter bedingte eine Programmänderung, die Feldmesse entfiel, sie wurde in die Kirche verlegt.Als wir uns um großen Festumzug formierten, wurde unser Jäger Alexander Koller durch ein ORF Tirol Team interviewt. Er meisterte diese Herausforderung souverän!Wir marschierten als Ehren Zug hinter der Kaiserjägermusik und beeindruckten sichtlich das zahlreiche Publikum.Immer wieder gab es Beifall und Jubelrufe für uns, so auch während des Vorbeidefilierens an der Tribüne mit dem Landeshauptmann und den anderen Ehrengästen.