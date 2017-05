Ü-30-Party Ebbs: Auf geht's in den Wonnemonat Mai

Die ersten sommertauglichen Temperaturen und die heiße Mucke von Kult-DJ K.A.I. werden – passend zum Wonnemonat Mai – die Ü-30-Partystimmung zum Kochen und die Tanzwütigen zum Schwitzen bringen. Also gleich den 20.5.2017 vormerken und abfeiern bis in die frühen Morgenstunden. Den steigenden Temperaturen ist auch das Angebot an den Bars angepasst, also nix wie hin, die Stimmung genießen, feiern, tanzen und natürlich flirten.



Los geht’s wie gewohnt um 20 Uhr. Anfahrt: Autobahnausfahrt Oberaudorf/Ebbs – mautfrei! News und Bilder unter www.ueber30-party.at



Es werden wieder 10x2 Eintrittskarten verlost. Mach gleich mit und gewinne mit den BEZIRKSBLÄTTERN! Die Gewinner werden per Mail verständigt.