23.04.2018, 08:15 Uhr

Polizei sucht Zeugen: An 10 geparkten Kfz in Kundl wurde je eine Tafel abmontiert und gestohlen!

KUNDL (red). Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum 21.April in Kundl an insgesamt zehn Fahrzeugen jeweils eine Kennzeichentafel abmontiert und entwendet. Die Fahrzeuge waren auf verschiedenen Straßen im Ortsgebiet abgestellt. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Kundl erbeten.