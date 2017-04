Unternehmerisches Denken an der HLW fördert Sozialprojekt in Südamerika

28.04.2017, 08:28 Uhr

Kufstein : HLW |

Im Rahmen einer großartigen Schlussveranstaltung an der HLW Kufstein konnten die Schülerinnen der Projektgruppe „UDM – brillos“ ein beeindruckendes Resümee ihrer Leistungen präsentieren. Sie unterstützten während des Schuljahres 2016 / 2017 tatkräftig die Arbeit des Vereins „brillos“, der unter der Federführung von Primar Dr. Bernhard Spechtenhauser einzigartige Hilfe in Bolivien bietet.

Die Aktivitäten des Vereins reichen dabei von der Verbesserung der medizinischen Versorgung über den Bau von Schulen bis hin zur Errichtung von Wohnraum für die Ärmsten der Armen. Im Unterrichtsgegenstand UDM, Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement, stehen für die Jugendlichen wirtschaftliche Gedanken im Fokus: sie planen, organisieren und setzen die eine oder andere Geschäftsidee um. „Hier kann man sehen, dass Unternehmertum und das Sammeln von Geld für eine gute Sache Hand in Hand gehen. Die Schülerinnen des dritten Jahrgangs leisteten Wertvolles bei der Unterstützung von „brillos“ und lernten gleichzeitig betriebliche Abläufe kennen“, erklärt Frau Mag. Katharina Stöckl, Lehrerin für wirtschaftliche Fächer.Der Abend an der HLW Kufstein stand ganz im Zeichen der Freude über das gelungene Werk, auch die Partner aus Bolivien wurden eingebunden: Primar Dr. Spechtenhauser konnte per Skype direkt mit Schwester Rosa Maria aus dem Ort Santa Cruz sprechen, Spanisch-Lehrer Mag. Peter Salvenmoser fungierte als Übersetzer. Die Veranstaltung klang mit einem köstlichen Buffet aus, das – wie sollte es anders sein – auch von den Schülerinnen unter der Leitung ihrer Lehrpersonen aus dem ernährungswissenschaftlichen Bereich, Dipl.-Päd. Margot Turri und Dipl.-Päd. Edith Hotter, zubereitet wurde.