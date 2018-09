Verein macht sich für eine gesündere Jugend zum Affen

09.09.2018, 09:30 Uhr

Gesundheitsförderungsprogramm "Gorilla" bringt Actionsport, Bewusstseins- und Ernährungskompetenz an Mittelschulen in Kufstein.

KUFSTEIN (red). Digitalisierung, Immigration und zu wenig Aufklärung in Bezug auf unsere Umwelt sind zentrale Themen unserer heutigen Gesellschaft. "Gorilla" will auf die damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren und Kinder sowie Jugendliche durch Freestylesport für Integration, mehr Bewegung und das Bewusstsein für einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil sensibilisieren.

Am 5. und 6. November planen etwa 20 Freestyleprofis und Ernährungsexperten von "Gorilla" bei Tagesworkshops an den zwei Neuen Mittelschulen in Kufstein den Alltag von rund 400 Schülern ordentlich auf den Kopf zu stellen. Glaubwürdige Vorbilder, größtenteils selbst professionelle Freestylesportler, vermitteln Freude an Bewegung, leisten Aufklärung und motivieren junge Menschen zu einem gesunden Lebensstil. Sei es beim Skaten, Breakdance, Freestyle-Frisbee oder beim gemeinsamen Frühstücks- und Mittagsbuffet. Auf spielerische Art und Weise wird Schülern einen Tag lang ergänzend zu Lehrplan und klassischem Schulunterricht ein gesunder und nachhaltiger Lebensstil vermittelt – auf Augenhöhe, authentisch und echt.Bisher erreichte das bereits preisgekrönte Gesundheitsförderprogramm in Tages- Workshops an Schulen oder an diversen Veranstaltungen rund 195.000 Kinder und Jugendliche im deutschsprachigen Raum.Weiterführende E-Learning-Tools, Lernvideos und leckere Rezepte zum Nachkochen sollen die Kinder und Jugendlichen nach den Workshops weiter begleiten.Alle werden zum Mitmachen ermutigt. Egal, ob sie körperlich oder geistig beeinträchtigt sind, einen Migrationshintergrund haben oder einfach nur schüchtern sind.„Unsere Absicht ist es, Kinder und Jugendliche mit unseren Profis aus diversen Freestyle-Sportarten und Botschaftern möglichst glaubwürdig aufzuklären und jugendnah zumotivieren, damit sie alltägliche Entscheidungen bewusst fällen können“, so Oliver Gordon, ehemaliger Skateboard-Profi und Präsident des Vereins "Gorilla" in Österreich.Eine 2016 durchgeführte Evaluation zeige, dass 84 Prozent der Schüler sich nach den Tages-Workshops mehr bewegen und 62 Prozent mehr Wasser und weniger Süßgetränke trinken wollen.Damit auch nach dem Tag an den Schulen für mehr Bewegung gesorgt ist, gibt es neben den Workshops auch ein extra für Österreich lanciertes eLearning-Tool, Lernvideos, Social Media Kanäle, ein Kochbuch und eine Website. Egal in welcher Disziplin, der Tages-Workshop soll als Initialzüdung dienen, um im Anschluss, mit Hilfe der Module,weiterhin aktiv zu bleiben und Erlerntes zu vertiefen. Zudem erhalten die Teilnehmer so auch Anleitungen, Tipps und Tricks zu nachhaltigem Konsum, Umweltschutz und Kochen. "Gorilla" ist ein gemeinnütziger Verein, unterstützt durch die Philips Foundation, SVStiftung und Blue Tomato. Das internationale Gesundheitsförderungsprogramm für junge Menschen zwischen 9 und 25 Jahren wurde erstmals 2010 in der Schweiz alsnationales Programm der "Schtifti Foundation" gestartet. In den letzten Jahren wurde"Gorilla" mehrfach ausgezeichnet (u.a. Worlddidac Award 2012, ISPO Social Awareness Award 2016, Inclusia 2017) und ist in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein aktiv.