Verrückteste Bikes im Bezirk Kufstein gekürt

26.04.2017, 14:00 Uhr

Die besten drei Fantasierad-Zeichnungen des Bezirks Kufstein beim "Crazy Bike" Malwettbewerb wurden kürzlich in der VS Wörgl 2 prämiert.

WÖRGL (bfl). Verrückt, bunt und fantasievoll, so kann man die eingereichten Zeichnungen umschreiben. Land Tirol und Klimabündnis Tirol veranstalteten bereits zum neunten Mal den „Crazy Bike“-Malwettbewerb, bei dem Tiroler Schüler der 3. und 4. Klasse Volksschule ihr eigenes Fantasierad zeichnen. Der Sieger des Bezirks Kufstein heißt Christian Baumann.10.300 Zeichnungen wurden bei allen „Crazy Bike“-Malwettbewerben bis dato eingereicht, davon 1.400 Zeichnungen allein im heurigen Jahr in Tirol. Das Klimabündnis prämierte jüngst die kreativsten Fantasierad-Zeichnungen und deren Künstler aus dem Bezirk Kufstein. Drei Kinder der VS Wörgl 2, VS Breitenbach und VS Niederndorf konnten die Jury mit ihren Zeichnungen begeistern. Die Preisverleihung und Fahrrad-Schau fand in der Volksschule Wörgl 2 statt, wobei neben Direktorin Helga Hechenberger, Sabine Aigner und Martina Abraham vom Klimabündnis Tirol auch Bildungsreferentin Gabriele Madersbacher anwesend war.Als Sieger des Bezirks Kufstein ging Christian Baumann aus der 4. Klasse der Volkschule Wörgl 2 hervor. Sein schnittiges und "verrücktes" Fantasierad hatte gleich einen Kühlschrank mit eingebaut. Platz zwei und drei gingen an Anna Buchsteiner (4. Klasse, VS Breitenbach) und Valentin Wiegele (4. Klasse, VS Niederndorf). Als Preise winkten den drei Schülern Gutscheine für ein Sportgeschäft im Wert von 50, 100 und 250 Euro.Ein besonderes Highlight bei der Preisverteilung war auch die Vorstellung des real nachgebauten „Crazy Bike 2017“ der Tiroler Landessiegerin. Das "Nachtschattenbike" der Landessiegerin Hannah Stocker aus Ladis erntete bewundernde Blicke von den Volksschülern. Das Siegerbike "tourt" gerade durch Tirol und stellt sich in den Bezirken sozusagen selbst vor. Das Rad ist einzigartig und wurde aus zwei BMX Fahrrädern zusammengeschweißt. Zwei Radbau-Profis haben die Zeichnung der Landessiegerin detailgetreu nachgebaut – von der Flügelspitze bis zum violetten Vorderlicht und dem Kopf des Drachen Ohnezahn.Auf die landesweite Preisverleihung, die am 5. April in Innsbruck stattfand, folgen nun zehn weitere Bezirkspreisverleihungen. Ziel des "Crazy Bike"-Malwettbewerbs ist es, Kinder für das Fahrrad als umweltfreundliches und schickes Verkehrsmittel zu begeistern. Im Vordergrund stehen dabei aber immer Kreativität und Spaß. "Mit Projekten wie dem "Crazy Bike" - Wettbewerb und anderen Schulworkshops wecken und fördern wir die Neugier der Kinder für Fahrrad, Bus und Bahn. Damit die kleinen Klimaschützer selbst mobil sind und nicht auf ddas Eltern-Taxi anwiesen", sagt Klimabündnis-Geschäftsführer Andrä Stigger.Neben dem Malwettbewerb findet in den Schulen momentan auch die Klimameilen-Aktion 2017 statt. Von März bis Oktober können dort für Wege und Strecken, die ohne Auto zurückgelegt wurden, fleißig Klimameilen gesammelt werden. Diese können dann in Form eines Aufklebers ins persönliche Sammelalbum geklebt werden. Die Kampagne richtet sich an Kindergärten, Horte und Schulen bis zur 7. Schulstufe und wird vom Klimabündnis organisiert.