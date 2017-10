Vortrag - Heilung für Mensch und Natur - altes vedische Wissen neu belebt

19.10.2017, 13:12 Uhr

In der vedischen Feuerzeremonie „Agnihotra“ entsteht eine Asche, die Toxine und Umweltgifte harmonisiert und neutralisiert.Der bekannte Wissenschaftler Dr. Emoto konnte in Fukushima, dort wo diese Asche verstreut worden war, keine Radioaktivität mehr messen.

Wir freuen uns sehr, Bernd Frank vom Homa Hof Heiligenberg bei uns zu begrüßen. Er zeigt uns einen Weg auf, die aktuellen Bedrohungen der globalen Umweltverschmutzung, wie diese auf uns einwirken, zu wandeln!An diesem Abend kann jeder die vedische Feuertechnik Agnihotra erlernen und gleichzeitig einen Beitrag für den Umweltschutz leisten, um das ökologische Gleichgewicht in der Natur wieder herzustellen.Bernd Frank ist seit 40 Jahren mit dem vedischen Wissen der HOMA-Therapie in der Praxis vertraut und hat schon über 500 Vorträge in Europa gehalten.Die HOMA- Therapie wird in den Veden als ein Verfahren aus den Wissenschaften der Bioenergie, Medizin, Klimatologie und Landwirtschaft beschrieben und dient darüber hinaus der spirituellen Entwicklung des Menschen.www.homa-hof-heiligenberg.deA-6230 Brixlegg/Tirol Agnihotra Vortrag mit PraxisanleitungAgnihotra Vortrag mit PraxisanleitungFünffacher Pfad und weitere vedische FeuertechnikenVerein LebensinselNiederfeldweg 9b6230 Brixlegg/TirolEnergieausgleich: Auf SpendenbasisGemeinsames Agnihotra: 17:59:49 UhrAnmeldungen beim Verein LebensinselTel.+43 (0)650 8219033Email:info@autark-werden.at