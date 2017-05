Werkzeug und neun Sätze Sommerreifen gestohlen

03.05.2017, 10:58 Uhr

Nur etwa 300 m entfernt brachen ebenfalls bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 28. April, 16.45 Uhr und 2. Mai 8 Uhr das Garagentor zum Reifenlager eines dort befindlichen Autofachhandels auf und stahlen daraus insgesamt neun Garnituren Sommerreifen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen kann die Polizei nicht ausschließen. In beiden Fällen dürften der oder die Täter mit einem größeren Fahrzeug, einem Kleintransporter oder Kastenwagen, unterwegs gewesen sein.Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die PI Wörgl (Tel. 059133 7221).